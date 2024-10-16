Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı kabul ederek bölgesel ve küresel meseleler hakkında önemli görüşmelerde bulundu.

İsrail'in Saldırıları Gündemde

Görüşmede, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırıları ön planda yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan, İsrail'in Orta Doğu’da çıkardığı çatışmaların, tüm bölgeyi tehdit ettiğini vurguladı ve bu durumun, Filistinlilerin kendi ana topraklarında yaşama haklarını tamamen tehdit ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin Çabaları Devam Ediyor

Erdoğan, Türkiye'nin, İsrail’in işlediği suçların cezasız kalmaması için tüm diplomatik kanalarda girişimlerini sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, İsrail'e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasının bölgeye yapıcı bir baskı yaratmak için zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Bölgesel Barışa Dikkat Çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Suriye, Libya, Somali ve Etiyopya'daki gerilimlerin bir an önce sona ermesini ve bu bölgelerde barış, huzur ve istikrarın sağlanmasını arzuladığını ekledi.