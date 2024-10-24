Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS+ Oturumunda Terör Saldırısını Kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS+ Oturumunda Kınama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genişletilmiş BRICS+ Oturumu"nda önemli açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili olarak, "Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinleştirmiştir," dedi.

Hain Terör Eylemine Tepki

Farklı ülkelerin liderleriyle bir araya gelen Erdoğan, "Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu durum, Türkiye'nin kararlılığını artırmıştır," şeklinde konuştu.

Adil Küresel Kalkınma Teması

Ekonomik ve sosyal sorunları gündeme getiren Erdoğan, zirve için belirlenen "adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi" temasını "fevkalade isabetli" bulduğunu ifade etti. Ayrıca, dünya genelinde artan sosyal ve ekonomik kırılganlıkların daha adil bir düzen oluşturmaya yönelik çabaları zorladığını vurguladı.

İsrail'in Saldırıları ve Filistin

Erdoğan, Orta Doğu'daki çatışmalara dikkat çekerek, "Orta Doğu'da akan kan durdurulmadıkça, gelecekte adalet ve barıştan bahsedilemez," dedi. Gazze'de yaşananları eleştirerek, İsrail'in saldırgan tutumunun kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Uluslararası Dayanışma Çağrısı

Cumhurbaşkanı, "Filistin'i tanımayan ülkeleri adım atmaya davet ediyorum," diyerek, uluslararası toplumu sorunlara duyarlılık göstermeye çağırdı. Ayrıca, Türkiye'nin, BM nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulması yönünde bir girişim başlattığını açıkladı.

Toplantının sonunda Erdoğan, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve toplantının insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.