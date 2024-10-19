Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ile Terörle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirilen görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Ortak Mücadele Kararı

Erdoğan, "Almanya Başbakanı Scholz ile terör örgütlerine karşı ortak mücadeleyi sürdürelim kararını birlikte verdik. Terörle mücadeleyi Almanya'da birlikte sürdüreceğiz." diyerek, iki ülkenin bu konudaki kararlılığını ortaya koydu.

Bu açıklamalar, Türkiye ve Almanya'nın terörle mücadelesinde güçlü bir iş birliği içerisinde olacaklarına dair bir mesaj niteliği taşıyor.