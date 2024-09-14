Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma Hutbesine Yönelik Eleştirilere Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma Hutbesi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ideolojik bağnazlık son günlerde öyle vahim boyutlara ulaştı ki, cuma hutbesini, hutbede okunan ayet-i kerimeleri hedef almaya başladılar," ifadelerini kullandı.

Hutbelerin Önemi

Erdoğan, hutbelerin toplum için taşıdığı önemi vurgulayarak, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bağnazlık ve Toplumsal Etkileri

Konuşmasında, ideolojik bağnazlığın neden olduğu sorunlar ve toplumsal etkilerine de değinen Erdoğan, bu tür davranışların toplumsal birliğe zarar verdiğini söyledi.