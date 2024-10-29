Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir görüntülü mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Verdiğimiz mücadelenin gayesine ulaşmasını ne terör örgütleri ne de onları destekleyip, şımartan emperyalistler engelleyebilir."

Cumhurbaşkanı, bütün vatandaşların bayramını tebrik ederek, "Bugün, Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yıl dönümüne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

TUSAŞ'a Yönelik Saldırıya Tepki

Erdoğan, savunma sanayisine yönelik saldırılara dikkat çekerek, "Savunma sanayiimizin lider kuruluşu TUSAŞ'a yönelik saldırıda şehit olanlarımız, kalbimizde daima yaşayacaktır."

Bağımsız ve Güçlü Türkiye Vurgusu

Türk milletinin geçmişten gelen köklü devlet geleneğinin önemini hatırlatan Erdoğan, bu mirası geliştirerek insanlığa katkı sunma hedefinde olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aydınlık yarınlara kavuşmak için aşmamız gereken az sayıda engel kaldı."

Mesajının sonunda, "Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümü kutlu olsun."