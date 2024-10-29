DOLAR
34,28 0,08%
EURO
37,09 -0,02%
ALTIN
3.035,57 -0,42%
BITCOIN
2.432.558,01 -1,99%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında birlik ve mücadele vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir görüntülü mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Verdiğimiz mücadelenin gayesine ulaşmasını ne terör örgütleri ne de onları destekleyip, şımartan emperyalistler engelleyebilir."

Cumhurbaşkanı, bütün vatandaşların bayramını tebrik ederek, "Bugün, Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yıl dönümüne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

TUSAŞ'a Yönelik Saldırıya Tepki

Erdoğan, savunma sanayisine yönelik saldırılara dikkat çekerek, "Savunma sanayiimizin lider kuruluşu TUSAŞ'a yönelik saldırıda şehit olanlarımız, kalbimizde daima yaşayacaktır."

Bağımsız ve Güçlü Türkiye Vurgusu

Türk milletinin geçmişten gelen köklü devlet geleneğinin önemini hatırlatan Erdoğan, bu mirası geliştirerek insanlığa katkı sunma hedefinde olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aydınlık yarınlara kavuşmak için aşmamız gereken az sayıda engel kaldı."

Mesajının sonunda, "Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümü kutlu olsun."

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
THY'den Cumhuriyet Bayramı İçin Özel Sosyal Medya Projesi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güçlü Türkiye Vurgusu
3
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırısında 62 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Cumhuriyet Bayramı'nda MSB'den Anlamlı Paylaşım
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kararlılık Vurgusu
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Cumhuriyet Bayramı'na Özel Mesaj
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umut Dolu Açıklama

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek