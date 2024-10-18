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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomik Verilerle İlgili Açıklamalar

Erdoğan, Merkez Bankası rezervleri ve ihracat rakamlarında önemli artışları duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomik Verilerle İlgili Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomik Başarı Duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 156 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktığını belirtti.

İhracat Rakamları

Erdoğan ayrıca, eylül ayı itibarıyla Türkiye'nin yıllık ihracatının 260 milyar doların üzerine çıktığını ifade etti. Bu verilerin, Türkiye'nin global ticaretteki gücünü pekiştirdiğini vurguladı. Türkiye'nin Ekonomik Stabilitesi

Bu açıklamalar, Türkiye'deki ekonomik büyümeye dair olumlu bir tablo çizerken, Merkez Bankası'nın rezerv yönetiminin de sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğunu göstermektedir.

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