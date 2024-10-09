DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,58 0,25%
ALTIN
2.882,84 0,06%
BITCOIN
2.129.211,74 0,22%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emniyet ve Adalet Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emniyet ve adalet sistemindeki zaafları gidereceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emniyet ve Adalet Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emniyet teşkilatı ve adalet sistemi ile ilgili önemli ifadelerde bulundu. Erdoğan, "Emniyet teşkilatımız içinde bir zafiyet varsa, gereken müdahaleyi yaparak bunu ortadan kaldıracağız. Aynı şekilde adalet sistemimizdeki tıkanıklıklar veya yanlışlıklar varsa, neşteri vurup bu sorunları çözüme kavuşturacağız," dedi.

Adalet ve Emniyet Sisteminde Reform Vurgusu

Bu açıklamalar, Erdoğan'ın adalet ve emniyet sistemlerinde yaşanan sorunları çözme konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor. Ülke genelinde güvenlik ve adaletin sağlanması adına atılacak adımlar büyük bir önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya Eleştirisi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Hakları Üzerine Açıklamalarda Bulundu
3
Nobel Ödüllü Geoffrey Hinton'dan Yapay Zeka Uyarısı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şiddete Sıfır Tolerans Vurgusu
5
THY Pilotunun Uçuş Sırasında Hayatını Kaybetmesi Üzüntüyle Karşılandı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezasızlık Algısına İlişkin Açıklama
7
Gazze'nin Kuzeyinde Filistinlilerin Kararlılığı

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor