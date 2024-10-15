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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in bağımsızlığı için 1967 sınırlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin İçin Umut Dolu Açıklama

Son günlerde yaşanan gelişmelere dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Büyük acılar yaşansa da Allah'ın izniyle bu süreç, 1967 sınırları temelinde özgür bir Filistin devletinin kurulmasıyla neticelenecektir" sözleriyle, Filistin halkına destek verdi.

Umudun Kaynağı: 1967 Sınırları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası camiada Filistin davasının önemine dikkat çekerken, herkesin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. İlgili tüm tarafların, kalıcı barış için çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan'ın mesajı, Filistin halkına ve destekçilerine umut vermeyi amaçlıyor.

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