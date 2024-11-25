Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistinli Kadınlara Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistinli Kadınlara Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli kadınlara yönelik önemli bir destek mesajı verdi. Erdoğan, Siyonist lobinin baskılarına aldırmadan, bu kadınların temel haklarını savunacaklarının altını çizdi.

Yaşam Hakkı Vurgusu

Erdoğan, "Siyonist lobinin baskılarına aldırmadan tepkimizi gösterecek, en temel hakkınız olan yaşam hakkınızı savunmaktan geri durmayacağız" ifadelerini kullanarak, mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.