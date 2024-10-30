Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bölgede yaşanan trajedilere dikkat çekerek, "(Gazze) Kaldıkları çadırlarda siyonist canilerin bombalarıyla diri diri yanarak şehadete eren kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var," ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Durumu ve Sorumluluklarımız

Erdoğan, Gazze'de yaşanan insani dramın önüne geçmek için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Bu durumu bir insanlık meselesi olarak değerlendiren Erdoğan, sözleriyle toplumda farkındalık yaratmayı amaçladı.