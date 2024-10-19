Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gezi Olayları Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gezi Olaylarıyla İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olayları sırasında Taksim'de bir ay boyunca kamp kuranların, uluslararası alanda benzer bir eylemde bulunmadıklarına dikkat çekti.

“Taksim'de kamp kuranları neden Filistin ve Lübnan'da göremedik?” ifadesini kullanan Erdoğan, bu durumu sorgulayarak, bu kişilerin ne zaman yardıma ihtiyaç duyulsa yeterince duyarlılık göstermediklerini vurguladı.

Erdoğan, bu açıklamalarını yaparken Gezi olaylarının toplumsal etkilerine ve yerel ile uluslararası gündem üzerindeki yansımalarına da değindi.