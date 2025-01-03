Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mal İhracatında Rekor Artış Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mal İhracatındaki Artışı Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin mal ihracatının 2024 yılı itibarıyla 2023 yılına göre %2,5 oranında artarak 262 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.

Erdoğan, bu artışın Türkiye’nin ekonomik büyümesindeki önemli bir tablo olduğunu vurguladı. Önümüzdeki yıllarda hedeflerin daha da yukarı taşınacağına işaret ederek, ihracatın ülke ekonomisinde stratejik bir rol oynadığını belirtti.

Bu gelişme, Türkiye'nin küresel ticaret arenasındaki yerini güçlendirmekte ve uluslararası piyasalarda rekabetçiliği artırmaktadır. 2024 yılı için belirlenen yeni hedefler, ihracatçıların motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.