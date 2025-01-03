DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,45 -0,25%
ALTIN
3.019,4 0,05%
BITCOIN
3.421.806,98 0,64%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mal İhracatında Rekor Artış Açıklaması

2024 mal ihracatı, 2023'e göre %2,5 artarak 262 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mal İhracatında Rekor Artış Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mal İhracatındaki Artışı Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin mal ihracatının 2024 yılı itibarıyla 2023 yılına göre %2,5 oranında artarak 262 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.

Erdoğan, bu artışın Türkiye’nin ekonomik büyümesindeki önemli bir tablo olduğunu vurguladı. Önümüzdeki yıllarda hedeflerin daha da yukarı taşınacağına işaret ederek, ihracatın ülke ekonomisinde stratejik bir rol oynadığını belirtti.

Bu gelişme, Türkiye'nin küresel ticaret arenasındaki yerini güçlendirmekte ve uluslararası piyasalarda rekabetçiliği artırmaktadır. 2024 yılı için belirlenen yeni hedefler, ihracatçıların motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan TÜİK'e Enflasyon Eleştirisi
2
Uzunköprü Belediyesinden Çıkarılan İşçilerden Eylem
3
Ukrayna 2024'te 1358 Asker ve Sivili Rus Esaretinden Kurtardı
4
Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Sednaya Hapishanesi'nde İşkence İncelemesi Yaptı
5
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Emekli Maaşları Türkiye'ye Yakışmıyor
6
Yenidoğan Çetesi Davasında 5 Kişiye Hapis İstemi
7
Yüksekova'da Doğal Gaz Dönemi Başladı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!