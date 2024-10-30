DOLAR
34,28 -0,06%
EURO
37,1 -0,02%
ALTIN
3.067 -0,33%
BITCOIN
2.459.300,08 0,83%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mazlumlara Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazlumların umudunu boşa çıkarmama vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mazlumlara Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mazlumlara Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya genelinde hayatta kalma mücadelesi veren mazlum ve mağdurlara yönelik önemli bir mesaj iletti. "Dünyanın dört bir yanında hayatta kalma mücadelesi veren mazlumların, mağdurların, Türkiye'den ve bu ümmetten ümidi var. Bu ümitleri boşa çıkaramayız" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin bu konudaki taahhütlerini yineledi.

Umudun Sıfırlanması Mümkün Değil

Erdoğan, uluslararası topluma seslenerek, Türkiye'nin mazlumlar için her zaman yanında olacağını belirtti. Bu durum, ülkenin insani yardımlar ve destek politikaları açısından artan rolünü de gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BBP Başkanı Destici'den Asgari Ücret Açıklaması
2
Papua Yeni Gine'de Şiddetli Deprem Gerçekleşti
3
İBB'nin Hamidiye Su Ürünlerine Yüzde 17.85 Zam
4
CHP Dava Sürecini Yakından Takip Ediyor
5
Kassam Tugayları Gazze'de Askeri Hedefleri Vurdu
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki
7
Çorum'da Şehitlerden Öğrencilere Matematik Eğitim Seti Dağıtıldı

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor