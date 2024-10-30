Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mazlumlara Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mazlumlara Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya genelinde hayatta kalma mücadelesi veren mazlum ve mağdurlara yönelik önemli bir mesaj iletti. "Dünyanın dört bir yanında hayatta kalma mücadelesi veren mazlumların, mağdurların, Türkiye'den ve bu ümmetten ümidi var. Bu ümitleri boşa çıkaramayız" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin bu konudaki taahhütlerini yineledi.

Umudun Sıfırlanması Mümkün Değil

Erdoğan, uluslararası topluma seslenerek, Türkiye'nin mazlumlar için her zaman yanında olacağını belirtti. Bu durum, ülkenin insani yardımlar ve destek politikaları açısından artan rolünü de gözler önüne seriyor.