Bist 100
8.910,23 1%
DOLAR
32,1 0,13%
EURO
35,17 0,33%
ALTIN
2.230,69 0,74%

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefet eleştirisi ve Gabar petrolü duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, bölücü terör örgütünün, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin devam etmesi için bir araç olarak kullanıldığını belirtti ve ‘Bu sinsi oyunu bozduk’ dedi. Ayrıca, ülkemizi ve insanımızı değersizleştirenlerin şimdi bizim pazarımız haline geldiğini, yani oyunun tersine çevrildiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefet eleştirisi ve Gabar petrolü duyurusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'nda gerçekleştirilen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

erdoğan

- Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada Ramazan ayının huzur dolu geçmesi için dua eden Erdoğan, ülkenin yakın coğrafyasında yaşananların iç acıcı olmadığını belirtti.

- Türkiye'nin geleceğiyle ilgili karamsarlık yaymaya çalışanların, ülkeyi eski istikrarsızlık, kavga ve terör dönemlerine geri götürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ancak AK Parti olarak sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını, 2023 hedeflerine odaklandıklarını vurguladı.

- Bölücü terör örgütünün, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan bir araç olduğunu söyleyen Erdoğan, bu örgütün oyununu bozduklarını belirtti.

- Türkiye'nin artık pazar olmaktan çıkıp, pazar haline geldiğini ifade eden Erdoğan, ülkenin güçlü duruşuyla oyunu tersine çevirdiklerini dile getirdi.

- Türkiye'nin ekonomik olarak da güçlü bir konuma geldiğini belirten Erdoğan, ülkenin milli gelirde dünyada 11. sırada yer aldığını ve önlerinin açık olduğunu söyledi.

- Erdoğan, Şırnak'a yapılan kamu yatırımları ve hizmetlerle ilgili detaylı bilgiler verdi. Şehre yapılan yatırımların ve hizmetlerin önemine vurgu yaptı.

- Gabar'da gerçekleştirilen petrol üretimiyle ilgili bilgi veren Erdoğan, bölgenin enerji üssü olması için çalıştıklarını dile getirdi.

- Terörle mücadele konusunda kararlı olduklarını ve terörün Türkiye topraklarında bir daha kök salamaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

- Son olarak, vatandaşların güvenliği ve huzuru için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Erdoğan, teröre ve karamsarlığa teslim olunmaması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Gerek emekli gerekse de memurlar 4 Nisan'a dikkat: En az 10,272 TL hesaba trink geçecek

Gerek emekli gerekse de memurlar 4 Nisan'a dikkat: En az 10,272 TL hesaba trink geçecek

En lezzetli makarna meğer böyle yapılıyormuş! Ünlü restoranların makarna sırrı!

En lezzetli makarna meğer böyle yapılıyormuş! Ünlü restoranların makarna sırrı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kent uzlaşısı tepkisi
2
Erdoğan'ın koruma ekibi Urfa'da kaza yaptı: Şehit ve yaralılar var!
3
Meral Akşener: Siyasi tartışmalarda sınırı aşmamalıyız
4
Emeklilere Temmuz ayında yeni zam müjdesi! İşte detaylar...
5
Başakşehir'de Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan'a 2 Yıl 6 ay hapis
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefet eleştirisi ve Gabar petrolü duyurusu
7
İmamoğlu'ndan ulaşılabilir İstanbul proje tanıtımı: İstanbulkart müjdesi ve daha fazlası

En lezzetli makarna meğer böyle yapılıyormuş! Ünlü restoranların makarna sırrı!

Ev sahipleri bu detayı bilmiyor! Daha az vergi ödemenin formülü açığa çıktı!

20 Mart'a kadar 1.000 TL kazanma fırsatı açıklandı: 100 TL- 400 TL- 500 TL trink para hesaba girecek

Ocaksız fırınsız 5 dakikada hazır bisküvi topları tarifi!

Yeni yıldan beri zam müjdesi bekleniyordu! Acil koduyla yüzde 110 seçim zammı müjdesi verildi

Her sabah 1 havuç yemenin inanılmaz faydası! Değişime inanamayacaksınız

İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ ilk sırada! Veriler şaşkına çevirecek

Gram altın şahlandı! İslam Memiş altın satmak için tarih verdi

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

Gerek emekli gerekse de memurlar 4 Nisan'a dikkat: En az 10,272 TL hesaba trink geçecek

Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Ramazan destekleri elden teslim ediliyor! Gıda alışveriş kartı veriliyor