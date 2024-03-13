Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefet eleştirisi ve Gabar petrolü duyurusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'nda gerçekleştirilen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:





- Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada Ramazan ayının huzur dolu geçmesi için dua eden Erdoğan, ülkenin yakın coğrafyasında yaşananların iç acıcı olmadığını belirtti.

- Türkiye'nin geleceğiyle ilgili karamsarlık yaymaya çalışanların, ülkeyi eski istikrarsızlık, kavga ve terör dönemlerine geri götürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ancak AK Parti olarak sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını, 2023 hedeflerine odaklandıklarını vurguladı.

- Bölücü terör örgütünün, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan bir araç olduğunu söyleyen Erdoğan, bu örgütün oyununu bozduklarını belirtti.

- Türkiye'nin artık pazar olmaktan çıkıp, pazar haline geldiğini ifade eden Erdoğan, ülkenin güçlü duruşuyla oyunu tersine çevirdiklerini dile getirdi.

- Türkiye'nin ekonomik olarak da güçlü bir konuma geldiğini belirten Erdoğan, ülkenin milli gelirde dünyada 11. sırada yer aldığını ve önlerinin açık olduğunu söyledi.

- Erdoğan, Şırnak'a yapılan kamu yatırımları ve hizmetlerle ilgili detaylı bilgiler verdi. Şehre yapılan yatırımların ve hizmetlerin önemine vurgu yaptı.

- Gabar'da gerçekleştirilen petrol üretimiyle ilgili bilgi veren Erdoğan, bölgenin enerji üssü olması için çalıştıklarını dile getirdi.

- Terörle mücadele konusunda kararlı olduklarını ve terörün Türkiye topraklarında bir daha kök salamaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

- Son olarak, vatandaşların güvenliği ve huzuru için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Erdoğan, teröre ve karamsarlığa teslim olunmaması gerektiğini vurguladı.