Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de Hızlı Tren ve Yatırım Müjdesi

Erdoğan'dan Rize'ye Büyük Yatırımlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı Projesi'nin Ankara ile Karadeniz Bölgesi ve <>Karadeniz'e sınır olan Gürcistan arasında demir yolu ulaşımını sağlayacağını belirtti.

Hızlı Trenle Şehirler Bağlanıyor

Erdoğan, "Bu projeyle Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin şehirlerimizi birbirine hızlı tren hattıyla bağlıyoruz. Böylece Rize'miz de ilk defa demir yoluyla tanışacak." ifadelerini kullandı.

22 Yılda 309 Milyar Lira Yatırım

Rize'ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Erdoğan, son 22 yılda toplam 309 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını vurguladı. Eğitim, sağlık, ulaşım ve diğer alanlarda gerçekleştirdikleri yatırımları sıraladı. Özellikle ulaştırma alanında 134 milyar lira harcandığını belirtti.

Yeni Sağlık Tesisleri ve Konut Projeleri

Rize'de 31 sağlık tesisi inşa ettiklerini vurgulayan Erdoğan, 800 yataklı Rize Şehir Hastanesi'nin yapımının sürdüğünü söyledi. Ayrıca, TOKİ aracılığıyla Rize'de 5 bin 978 konut projesinin hayata geçirildiğini aktardı.

Liman ve Havalimanı Projeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize İyidere Lojistik Limanı'nın yapımının sürdüğünü belirterek, bu limanın bölgeyi bir lojistik merkezi haline getireceğini ifade etti. Ayrıca, Rize-Artvin Havalimanı'nın ülkemizde deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kongrede Coşkulu Kalabalık

Kongrede, konuşmalar sırasında sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" parçası da çalındı. Salona asılan pankartlarla desteklenen Erdoğan, partinin ve ülkesinin geleceği hakkında umut dolu mesajlar verdi.

Erdoğan, "Bitlis, Karaman, Kırıkkale, Niğde ve Kırklareli İl Kongrelerimizin de partimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.