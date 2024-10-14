Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası arenada maruz kaldığı baskılara dair önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye'yi kendi iç dinamikleri üzerinden köşeye kıstırarak denklem dışına atma girişimlerine rıza gösteremeyiz," diyen Erdoğan, ülkenin stratejik pozisyonunu korumak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin Kararlılığı

Erdoğan, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını her koşulda savunacağını vurgulayarak, "Biz, güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. Bu mesaj, hem iç hem de dış politika açısından Türkiye’nin kararlılığını göstermektedir.