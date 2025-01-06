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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: 'Kantonculuk Peşinde Koşanları Bedelini Ödetiriz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hendeklerin açıldığı döneme dikkat çekerek, 'aynı niyette olanlar bedelini öder' dedi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: 'Kantonculuk Peşinde Koşanları Bedelini Ödetiriz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kantonculuk Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Açtıkları hendeklerle kantonculuk peşinde koşanları nasıl o çukurlara gömdüysek, bugün de aynı niyeti taşıyanlar çıkarsa bedelini onlara misliyle ödetiriz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, özellikle bölgedeki güvenlik meseleleri ve geçmişte yaşanan terör olayları açısından önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

Geçmişten Günümüze Süreç

Erdoğan, geçmişte yaşanan hendek açma eylemlerine atıfta bulunarak, bu tür niyetlerin tekrar ortaya çıkmaması gerektiğini vurguladı. Hükümetin, ülkenin güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

Ayrıca, ülke içindeki terörle mücadele çalışmalarının devam edeceğini ve bu yolda kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtti. Erdoğan'ın açıklamaları, güvenlik güçlerinin geçmişteki mücadelelerini hatırlatırken, gelecekteki olası tehditlere karşı da bir uyarı niteliği taşıyor.

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