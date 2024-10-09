Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suçla Mücadelede Yeni Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizdeki yargı sistemine yönelik önemli bir değerlendirmede bulundu. Suçlu lehine kalan kanun uygulamalarının artık revize edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu durumun düzeltilmesi için ilk adımın kurumsal düzenlemeler olacağını vurguladı.

Seri Suçlarla Mücadele İçin Önlemler

Erdoğan, özellikle seri suç işleyen bireylerin tutuklanmasının kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti. Bu doğrultuda yapılacak yasal düzenlemelerin suç oranlarını azaltacağına inandığını söyledi.

Hedefimiz suçu minimize etmek diyen Erdoğan, tüm bu çalışmalara hız kazandıracaklarını belirtti. Kamuoyunun sergilenen çarpıklıkları düzeltmek için gerekliliklerini beklediğini tekrarladı.