Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AK Parti'mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, değerli evladımız Betül Önderoğlu'nun kaybını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, AK Parti teşkilatımıza, dostlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.