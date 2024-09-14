Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'daki Olayı Kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da meydana gelen skandal bir olay ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Eylemlerin Hesabını Soracağız

Erdoğan, "Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracağız. Bu menfur eylemi gerçekleştirenlerin, özellikle de masum bir insana işkence edenlerin, en ağır cezayı almaları için gereken mücadelenin peşindeyiz" dedi.Adalet vurgusu

Cumhurbaşkanı, adaletin sağlanması için kararlılıkla hareket edeceklerini ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için tüm önlemleri alacaklarını ifade etti.