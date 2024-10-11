Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Sırbistan Savunma Sanayi Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen bir etkinlikte Türkiye ve Sırbistan arasındaki savunma sanayine dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, bu alanda yapılacak olan çalışmalarda dışardan gelen müdahalelere ve önerilere karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

Dış Müdahalelere Dikkat

Erdoğan, "Kimse Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayine yönelik, içeriğinde neler olması gerektiğini bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın," diyerek, dış güçlerin bu konuda etkili olamayacaklarını ifade etti.

Bağımsız Gelişim Vurgusu

Bu açıklamayı yaparak, Türkiye ve Sırbistan'ın kendi savunma sanayilerini geliştirme yeteneğine sahip olduğunu belirten Erdoğan, işbirliğinin önemini de vurguladı.