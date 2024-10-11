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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Sırbistan Savunma Sanayi Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış müdahalelere karşı Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayisinin bağımsız bir şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Sırbistan Savunma Sanayi Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen bir etkinlikte Türkiye ve Sırbistan arasındaki savunma sanayine dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, bu alanda yapılacak olan çalışmalarda dışardan gelen müdahalelere ve önerilere karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

Dış Müdahalelere Dikkat

Erdoğan, "Kimse Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayine yönelik, içeriğinde neler olması gerektiğini bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın," diyerek, dış güçlerin bu konuda etkili olamayacaklarını ifade etti.

Bağımsız Gelişim Vurgusu

Bu açıklamayı yaparak, Türkiye ve Sırbistan'ın kendi savunma sanayilerini geliştirme yeteneğine sahip olduğunu belirten Erdoğan, işbirliğinin önemini de vurguladı.

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