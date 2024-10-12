Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Anayasa Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamalarında ülkemizde yeni bir anayasa oluşturma sürecinin önemine değindi. Erdoğan, "Bu adımları atanların sayısı arttıkça yeni anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz," dedi.

Erdoğan, halkın katılımını teşvik ederek ve çeşitli kesimlerin görüşlerini bir araya getirerek, gelecekteki anayasa taslağının daha kapsayıcı olacağını belirtti. Bu doğrultuda, sürecin şeffaf ve demokratik bir şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.