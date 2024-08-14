Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud Abbas Görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Görüşme, TBMM Genel Kurulu'na hitap etme öncesinde yapıldı.
Görüşmenin Detayları
İki liderin, bölgedeki gelişmeler ve işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtiliyor. Her iki taraf da, Filistin meselesinin uluslararası platformlarda daha fazla gündeme taşınması gerektiğini vurguladı.
Önemli Anlar
Görüşmelerde, Türkiye'nin Filistin'e olan destekleri ve iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi yönündeki adımlar ele alındı. Bu tür buluşmalar, uluslararası ilişkilere katkı sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır.