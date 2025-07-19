Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlerle Tütünle Mücadele Programında Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tütünle Mücadele ve Gençlere Yönelik Politikalarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Kanunu'nun yıl dönümünde gençlerle buluştu. Bu önemli programda Erdoğan, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar için sunulan 671 adet sigara bırakma polikliniği ve ücretsiz hizmetleri hakkında bilgi verdi. "Bugüne dek 3,8 milyon muayene yapıldı, 1,5 milyonu aşkın vatandaşımız tedavi desteğinden faydalandı." dedi.

Sporcular ve Gençlerle Bir Araya Geldi

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen etkinlikte, Erdoğan sporcular ve TEKNOFEST kuşağının temsilcileriyle bir araya gelerek, gençlere selamlarını gönderdi. Tütün yasası hakkında konuşarak bu konudaki farkındalığın önemini vurguladı.

Tütün Ürünlerinin Zararı ve Gençlere Mesajı

Erdoğan, gençlere hitaben yaptığı konuşmada sağlıklı bir toplum oluşturmanın önemine değinerek, "Dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tütün kullanımının neden olduğu sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her sene yaklaşık 100 bin kişi bu ürünlerle bağlantılı hastalıklardan dolayı erken yaşta hayata gözlerini yumuyor." ifadelerini kullandı.

Denetimler ve Yapılan İyileştirmeler

Cumhurbaşkanı, tütün ürünlerine yönelik yasal düzenlemeler ile denetimlerin sürekli devam ettiğini belirtti. "İl sağlık müdürlüklerimiz bugüne kadar 42 milyonun üzerinde denetim yaptı." diyerek yapılan çalışmaların ciddiyetini vurguladı.

Gençlere Yönelik Farkındalık Çalışmaları

Tütünle mücadele kapsamında başlatılan kampanyalar hakkında da bilgi veren Erdoğan, 2025 yılı hedeflerine ulaşmak adına kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. "Bu yıl başlattığımız 'Sigarayı Bırak Hayatını Değiştir' kampanyasıyla 188 bini aşkın vatandaşımıza ulaştık." diyerek süreç hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinliğe katılanlar, gençlerin tütünle mücadeledeki rolü ile ilgili düşüncelerini paylaşmak için söz aldı. Erdoğan, tüm katılımcılara programda yer aldıkları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında, sporcular ve gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında, sporcular ve gençlerle bir araya geldi.