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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hukuk Hakkı Haklı Olana Teslim Edecek!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk ve kanun arasındaki farkları vurguladı ve hukukun önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hukuk Hakkı Haklı Olana Teslim Edecek!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukuk ve Kanun Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortaya koyduğu anlamlı sözlerle hukuk ve kanun arasındaki farklılıkları net bir şekilde dile getirdi. "Hukuk başka bir şey, kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz" diyerek, hukukun insani değerler ve adalet çerçevesinde ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan, "Hukuk, hakkı haklı olana teslim etmektir, bunu yapacağız" sözleriyle, adaletin sağlanması adına hukukun önemini bir kez daha vurguladı. Bu açıklamalar, hukukun üstünlüğü ilkesinin gerekliliğini ortaya koyarken, Türkiye’nin geleceği için de umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

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