DOLAR
36,21 -0,31%
EURO
37,9 -0,01%
ALTIN
3.417,79 -0,57%
BITCOIN
3.514.218,14 -0,96%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya Turu: Bölgesel İşbirliği ve 48 Anlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya turunda Malezya, Endonezya ve Pakistan'da toplam 48 anlaşma imzalayarak bölgesel işbirliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya Turu: Bölgesel İşbirliği ve 48 Anlaşma

Erdoğan'ın Asya Turu: Enerji ve Savunma Anlaşmaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turu, enerji, madencilik ve savunma sanayisi gibi önemli alanlarda işbirliğiyle dikkat çekti. Bu kapsamda toplam 48 anlaşma imzalandı.

Malezya Ziyareti

Erdoğan, Asya turuna Malezya'dan başladı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. İki lider arasında ticaret, enerji ve savunma sanayii konularında 11 anlaşma imzalandı. Erdoğan, ortak basın toplantısında İsrail’in Filistin topraklarındaki işgali sonlandırması gerektiğini belirtti.

Endonezya ile İşbirliği

Erdoğan, Malezya'nın ardından Endonezya'ya geçti. Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, iki ülkenin arasında savunma sanayisinde odaklanan 13 anlaşma imzalandı. Ayrıca, 10 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlendi.

Pakistan'daki Ziyaret

Asya turunun son durağı olan Pakistan'da Erdoğan, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Burada toplam 24 anlaşma imzalanarak işbirliği güçlendirildi. Erdoğan'a, Pakistan'daki en işlek otoyollardan birinin adının verilmesi kararlaştırıldı.

Erdoğan'nın ziyaretleri, bölgesel işbirliği ve dayanışma konusunda önemli mesajlar içerirken, anlaşmalarla Türkiye'nin Asya'daki etkisini güçlendirmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Üçlü Masa' Kuruldu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesaj: 'Hançer Kimin Elinde?'
3
BM ILO Raporu: Çin, Tibet ve Sincan'da Zorla Çalıştırma Faaliyetlerini Genişletiyor
4
Sinop'ta Kötü Hava Koşulları Balık Avcılığını ve Fiyatları Vuruyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Güvenliği İçin Önemli Açıklama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil Anayasa Vurgusu
7
Türk Ticaret ve Sanayi Odaları ile Türk Yatırım Fonu Arasında Önemli Mutabakat İmzalandı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor