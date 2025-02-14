Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya Turu: Bölgesel İşbirliği ve 48 Anlaşma

Erdoğan'ın Asya Turu: Enerji ve Savunma Anlaşmaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turu, enerji, madencilik ve savunma sanayisi gibi önemli alanlarda işbirliğiyle dikkat çekti. Bu kapsamda toplam 48 anlaşma imzalandı.

Malezya Ziyareti

Erdoğan, Asya turuna Malezya'dan başladı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. İki lider arasında ticaret, enerji ve savunma sanayii konularında 11 anlaşma imzalandı. Erdoğan, ortak basın toplantısında İsrail’in Filistin topraklarındaki işgali sonlandırması gerektiğini belirtti.

Endonezya ile İşbirliği

Erdoğan, Malezya'nın ardından Endonezya'ya geçti. Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, iki ülkenin arasında savunma sanayisinde odaklanan 13 anlaşma imzalandı. Ayrıca, 10 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlendi.

Pakistan'daki Ziyaret

Asya turunun son durağı olan Pakistan'da Erdoğan, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Burada toplam 24 anlaşma imzalanarak işbirliği güçlendirildi. Erdoğan'a, Pakistan'daki en işlek otoyollardan birinin adının verilmesi kararlaştırıldı.

Erdoğan'nın ziyaretleri, bölgesel işbirliği ve dayanışma konusunda önemli mesajlar içerirken, anlaşmalarla Türkiye'nin Asya'daki etkisini güçlendirmesi bekleniyor.