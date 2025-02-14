Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya Ziyareti: İlişkilerde Tarihi Bir Dönüm Noktası

Türkiye'nin Endonezya'daki İmajı Olumlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyareti, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan tarafından değerlendirilerek, ikili ilişkilerin gelişiminde tarihi bir adım olduğu vurgulandı. Küçükcan, savunma sanayisi ve enerji alanlarındaki işbirliklerinin önemini belirterek, Erdoğan’ın 10 yıl aradan sonra yaptığı bu ziyareti bir dönüm noktası olarak tanımladı.

İkili Görüşmeler ve Stratejik İlişkiler

Küçükcan, Erdoğan ve diğer liderlerin geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. 2022'de kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının yapıldığını ve önemli kararların alındığına da dikkat çekti.

Türkiye'nin Olumlu İmajı ve Ticaret Hedefleri

Söz konusu ziyaretin, iki ülke arasındaki tarihi bağları da ön plana çıkardığını aktaran Küçükcan, Türkiye’nin Endonezya'daki olumlu imajının karşılıklı bir etki yarattığını ifade etti. Ayrıca, iki ülkenin ticaret hacminin 3 milyar dolar olduğunu ve bu rakamın potansiyelin altında kaldığını hatırlatarak, 10 milyar dolar hedefinin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Savunma Sanayisinin Rolü

Büyükelçi, savunma sanayisinin iki ülke ilişkilerine katkı sağlamak için büyük bir fırsat sunduğunun altını çizerek, küresel tehditlere karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) gibi firmaların Endonezya'da varlık göstermesi, bu işbirliğinin gelişmesini destekleyecektir.

Eğitim ve Kültürel İşbirlikleri

Küçükcan, Türkiye'de 5 bin Endonezyalı öğrenci bulunduğunu ve eğitim alanında işbirliğinin artırılması için iki liderin görüşmeler yaptığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Endonezya Din İşleri Bakanlığı arasındaki anlaşma ile dini alanda daha fazla işbirliği sağlanacağını belirtti.

Gazze ve Suriye Konusunda Ortak Tutum

Türkiye ve Endonezya'nın Gazze ve Suriye konularında benzer bir duruş sergilediğini ifade eden Büyükelçi, iki ülkenin yarattığı 'güçlü sesin' uluslararası alanda yeni bir ivme oluşturacağını vurguladı. Ayrıca, bu işbirliğinin, turist hareketliliği ve ekonomik ilişkilerin gelişimi noktasında da önemli olacağını dile getirdi.