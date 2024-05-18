Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de!

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaşanan değişikliklerin detayları şu şekilde:



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:

Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu görevden alındı.

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne Muharrem Kurt atanırken, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Özge Aydiş Toy getirildi.

Ayrıca birçok ilde İl Müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı ve bazı isimler görevden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan görevden alındı.

Genel Müdürlük ve Başkanlık gibi çeşitli pozisyonlara birçok yeni atama yapıldı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Engin Akyol ve Mustafa Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine Murat Doğanay, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necmettin Öz ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına Mürsel Baki getirildi.

Bu önemli değişikliklerin yanı sıra, Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Metehan Özcan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Bülent Aytaç görevden alındı.