Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret takvimi: Önce Birleşik Arap Emirlikleri ardından Mısır'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelen davetleri kabul ederek 12-13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ni, 14 Şubat'ta da Mısır Arap Cumhuriyeti'ni resmen ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret takvimi: Önce Birleşik Arap Emirlikleri ardından Mısır'ı ziyaret edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" başlığıyla, Dubai'de gerçekleştirilecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak katılacağı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Açıklamada, Erdoğan'ın, farklı ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kurum, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarının katıldığı zirvede, baş konuşmacı olarak konuşma yapacağı aktarıldı. Zirve kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan öncelikli olmak üzere katılımcı ülkelerden meslektaşlarıyla ikili görüşmeler yapacağı öngörüldüğü ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire ziyaretinde, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi ve yüksek seviyeli ikili işbirliği mekanizmalarının yeniden canlandırılması konusunda atılacak adımlar ele alınacağı bildirildi. Görüşmelerde, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail saldırılarına maruz kalanlar da dahil olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında fikir teatisinde bulunulması planlandığı ifade edildi.

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