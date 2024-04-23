Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Cemaati liderinin cenazesine katıldı

İsmailağa Cemaati’nin eski lideri ‘Mahmud Efendi’nin yerini alan 94 yaşındaki Hasan Kılıç, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazeye katılmak için Irak dönüşü sonrasında İstanbul’a geçti. Sosyal medya hesabı üzerinden de yaşamını yitiren İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’a rahmet ve yakınlarına baş sağlığı mesajı yayınlayan Erdoğan, Fatih Camii’ndeki törene de katıldı.



Hasan Kılıç, Fatih Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Sakızağacı Mezarlığı'na defnedilecek.