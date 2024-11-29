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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Lübnan Ateşkesinin Kalıcı Olmasını Temenni Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin kalıcı olmasını istedi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Lübnan Ateşkesinin Kalıcı Olmasını Temenni Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ateşkes Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Lübnan arasında önceki gün sağlanan ateşkes hakkında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, bu ateşkesin kalıcı olmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Barış Ümidini Vurguladı

Yapılan açıklamada, bölgedeki gerginliğin düşmesi ve barış ortamının sağlanması için atılan adımların önemine dikkat çekildi. Erdoğan, aynı zamanda uluslararası toplumun da bu süreçte üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye’nin, barış ve istikrarın sağlanması için her zaman yapıcı bir rol oynayacağı belirtilirken, bölgedeki tüm tarafların diyalog yolunu benimsemesi gerektiği mesajı verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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