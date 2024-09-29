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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Yeni Basketbol Gelişim Merkezi'ni Açıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da dev bir Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katılacak.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Yeni Basketbol Gelişim Merkezi'ni Açıyor

İstanbul'da Yeni Bir Spor Yatırımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenecek olan Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katılacak. Merkez, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan törenle resmen hizmete girecek.

Açılış Detayları

Sosyal medya platformu X'te yayınlanan mesajda, Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan açılışın detayları paylaşıldı. Merkez, toplamda 150 bin metrekarelik bir alanı kaplayacak.

Merkezin Özellikleri

Yeni açılacak olan Basketbol Gelişim Merkezi, hem erkek hem de kadın milli takımlarının yanı sıra altyapı ekiplerinin yeni evi olacak. Merkezde, 10 bin kişilik ana salon, 8 derslikli bir basketbol lisesi, konaklama imkânları sunan otel, bir kamp merkezi ve fitness salonu yer alacak.

Bu yatırım, özellikle genç sporcuların gelişimini ve basketbolun yaygınlaşmasını desteklemeyi hedefliyor.

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