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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul ve Büyükşehirler Kriz Yaşanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehirlerdeki sorunları eleştirdi, toplu ulaşımdan çevreye kadar ciddi problemler olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul ve Büyükşehirler Kriz Yaşanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ciddi Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehirlerin yaşadığı sorunlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Trafikten toplu ulaşıma, temel belediyecilik hizmetlerinden çevreye kadar İstanbul dahil büyükşehirlerimiz sapır sapır dökülüyor," dedi. Bu ifadeleriyle, büyükşehirlerdeki yönetimsel sıkıntılara dikkat çekti.

Sorunların Kaynağı Nedir?

Erdoğan’ın sözleri, kentlerdeki altyapı eksiklikleri ve kamu hizmetlerindeki aksaklıklara işaret ediyor. Özellikle İstanbul'un çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Erdoğan, bu durumu eleştirerek, yerel yönetimlerin sorumluluğuna dikkat çekti.

Ülkemizin büyükşehirlerinde yaşanan bu tür sıkıntılar, hem vatandaşların yaşam kalitesini etkiliyor hem de belediyelerin işleyişini olumsuz yönde etkiliyor.

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