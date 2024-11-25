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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadına Yönelik Şiddet, İnsanlığa İhanettir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadına Yönelik Şiddet, İnsanlığa İhanettir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddet Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına karşı uygulanan şiddetin insanlığa yapılan bir ihanet olduğunu belirtti. Konuşmasında, 'Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Eşrefi mahlukat olan insana, özellikle de kadınlara yönelik şiddet kabul edilemez bir vandallıktır' ifadelerine yer verdi.

Bu güçlü mesaj, Türkiye’de kadına yönelik şiddete karşı artan farkındalığın bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Erdoğan'ın bu açıklamaları, toplumda kadına saygının ve eşitliğin önemine dikkat çekmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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