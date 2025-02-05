Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınların Korunması İçin 6284 Sayılı Kanunu Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6284 sayılı Kanun'un kadınları koruma amacını vurgulayarak, "6284 sayılı Kanun'la başka hiçbir sözleşmeye, belgeye veya dışarıdan müdahaleye ihtiyaç duyulmayacak bir kapsayıcılıkta kadınların korunmasını temin ettik" ifadesini kullandı.

Bu açıklama, kadın hakları mücadelesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 6284 sayılı Kanun sayesinde, kadınların maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılığa karşı daha etkin bir koruma sağlandığı belirtiliyor.

Erdoğan'ın bu sözleri, Türkiye'nin kadınlara yönelik politikalarının ulusal ve uluslararası düzeydeki önemini ortaya koyuyor. Kadınların güvenliği ve haklarının korunması konusundaki bu vurgular, toplumda bu alandaki farkındalığın artmasına katkıda bulunabilir.