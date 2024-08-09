Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimovic'i Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı'nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i kabul etti. Görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Üst Düzey İsimler Katıldı

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i (solda) kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i (solda) kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i (solda) kabul etti.