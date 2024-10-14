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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaymakam Adaylarına Mesaj Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaymakamlık Kursu'nda devlet temsilcisi olmanın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaymakam Adaylarına Mesaj Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaymakam Adaylarına Önemli Uyarılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde kaymakam adaylarına hitap etti. "Göreviniz ağır, mesuliyetiniz büyüktür. Ailelerinizle birlikte milletimiz de sizden çok başarılı hizmetler bekliyor. Her birinizin bunu başaracak yeteneğe, iradeye, güce sahip olduğunuzu biliyorum," dedi.

Devlet Yönetiminde Başarı İçin Milletin Sesine Kulak Vermek

Erdoğan, konuşmasında, "22 yılı devlet yönetiminde olmak üzere yarım asrı bulan siyasi hayatımızda elde ettiğimiz tüm başarıları, milletimize kulak verdiğimiz ve milletimizin sağduyusuna güvendiğimiz için elde ettik" ifadelerini kullandı.

Yerel Vizyon ve Kalkınma

Kaymakam adaylarına, yerel düzeyde vizyoner projelerle Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunabileceklerini belirten Erdoğan, "Sizler devleti temsil eden şerefli bir sorumluluk üstlendiniz. Görev yapacağınız yerin ekonomik, sosyal ve kültürel dokusunu iyi bilerek hareket etmeniz, bu süreçte sizlere yardımcı olacaktır" dedi.

Türkiye Yüzyılı Hedeflerine Ulaşmak

Erdoğan, kaymakam adaylarına, çalışma arkadaşları ile uyum içinde olmalarını, onlara örnek olmalarını ve vatandaşlara hizmette bir bütünlük sağlamalarını istedi. "Ortaya koyacağınız projeler ve hizmetlerle, Türkiye Yüzyılı hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Anadolu'nun Geleceği İçin Çalışmalar Sürecek

Konuşmasında Yavuz Bülent Bakiler'in "Ben Anadoluyum" şiirine de yer veren Erdoğan, "Son 22 yılda bu kötü hafızayı güzelliklerle, hizmetlerle değiştirmek için çok çalıştık. Eserlerimizle Anadolu'nun makus talihini değiştirdik. İnanıyorum ki, sizin gayretlerinizle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız" dedi.

Sertifika Töreni ve Kura Çekimi

Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu dönem birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne sertifikalarını takdim etti. Ardından kaymakamların görev yerlerinin belirlendiği kura çekilişi yapıldı.

Kaymakamlık kursu dönem birincisi Mikail Ersöz, törende bir konuşma yaptı.

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