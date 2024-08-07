Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile Filistin Desteğini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro'nun Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail'in Filistin’e yönelik uygulamalarını ele aldı.

Venezuela'nın Desteği

Erdoğan, Venezuela'nın Filistin'e sağladığı destekle ilgili olarak, bu tür dayanışma hamlelerini takdirle karşıladığını ifade etti.

Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası meselelerde ortak duruş sergileme çabalarını da gözler önüne serdi.