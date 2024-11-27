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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orduya Siyaset Bulaştırma Geleneği Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin orduya siyaset karıştırma alışkanlığını eleştirerek disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmanın anlamını sorguladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orduya Siyaset Bulaştırma Geleneği Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orduya Siyaset Bulaştırma Geleneği Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmanın nedenini sorguladı. CHP'nin, orduya siyaset bulaştırma geleneğini sürdürdüğünün altını çizen Erdoğan, bu durumu eleştirdi.

Kılıç Şakırtıları Arasında Gelen Disiplinsizlik

Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, "Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanların kahramanlaştırılması, neyin nesidir?" diyerek toplumun bu tür yaklaşımları sorgulaması gerektiğine vurgu yaptı.

Bu bağlamda, CHP'nin geçmişten gelen bir alışkanlık olarak ordunun iç işlerine müdahale etme çabasının sürdüğünü ifade ederek, demokratik sistemin sağlıklı işlemesi için ordu ve siyasetin ayrı tutulması gerektiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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