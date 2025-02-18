Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile Görüşerek Barış Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte'nin Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmede, uluslararası meselelerde Rusya-Ukrayna sorunu dahil olmak üzere birçok lider ve uluslararası kuruluşla temas halinde olduğunu ifade etti.

Adil ve Kalıcı Barış Vurgusu

Erdoğan, görüşmesinde, adil ve kalıcı barışın sağlanmasının mümkün olduğuna dikkat çekerek, uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı. Bu tür diplomatik temasların, çatışmaların çözümünde kritik rol oynayabileceğini belirtti.