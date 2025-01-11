Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Valiliği'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'ya Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Valiliğe ulaşırken, yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Erdoğan, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından karşılandı.

Basına Kapalı Toplantı

Ziyaretin detayları basına kapalı olarak gerçekleşti. Erdoğan, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Şıldak ile bir süre görüştü. Bu görüşmenin ardından, kentteki mevcut çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.