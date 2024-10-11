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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ile Ticaret Hedeflerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ile ticaret hacminin 2 milyar doları aştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ile Ticaret Hedeflerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan ile Ticaret Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ile ticaret ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sırbistan ile ticaret hacmimizin son iki yılda 2 milyar doları aştığını görmekteyiz. Bu başarılı tabloyu devam ettirerek 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak için kararlılıkla adımlar atmaya devam ediyoruz," dedi.

Ticaret Hedefleri ve Gelecek Planları

Erdoğan, Türkiye'nin Sırbistan ile olan ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için yapılacak olan işbirliklerinin altını çizdi. İki ülke arasındaki ticaretin artırılması için çeşitli projelerin üzerinde çalışıldığını belirtti.

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