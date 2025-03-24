Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST Nesli Gümbür Gümbür Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST neslinin dünyayı takip eden ve başarılarıyla gurur veren bir kuşak olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 20:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST Nesli Gümbür Gümbür Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Dünyayı takip eden, eğitimi önemseyen, en iyisi olmak için çalışan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan TEKNOFEST neslinin gümbür gümbür geldiğini görüyorum" dedi.

Erdoğan, söz konusu neslin, Türkiye'nin teknoloji alanında uluslararası başarılara imza atmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Ülkenin geleceği için hayati öneme sahip olan bu genç kuşağın, Türkiye'nin dünya sahnesindeki yerini güçlendireceğini ifade etti.

Etkinlikte, gençlerin teknoloji odaklı projeleri ve başarıları öne çıkarıldıkça, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki hedeflerine daha da yaklaşacağını kaydetti. Bu bağlamda, ''Teknofest gençliği, Türkiye'yi ileriye taşıyacak en kritik unsurlardan birisidir'' şeklinde konuştu.

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