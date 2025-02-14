DOLAR
36,21 -0,31%
EURO
37,9 -0,01%
ALTIN
3.417,79 -0,57%
BITCOIN
3.514.218,14 -0,96%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'tan Barış Adımları Bekliyoruz

Erdoğan, Asya turu sonrası Trump'a barış çağrısı yaparak, Gazze ve Filistin için uluslararası duyarlılık vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'tan Barış Adımları Bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri sonrası uçakta yaptığı açıklamalarda, ABD Başkanı Donald Trump'tan barış için somut adımlar atmasını beklediğini ifade etti.

10 Şubat'ta başladığı ziyareti tamamlayan Erdoğan, "Sayın Trump'tan seçimden önce verdiği vaadi yerine getirmesini bekliyoruz. Yeni bir savaşı değil, barışı inşa edecek adımlar atmalıdır. Bu bölgede 'ben yaptım oldu' yaklaşımına yer yoktur" dedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ülkeye olan ziyaretinin önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'den binlerce kilometre ötede milyonlarca kişinin sergilediği içten teveccüh, milletimizle olan gönül bağının somut göstergesidir"

Erdoğan, Malezya ile 2014 yılında belirledikleri 5 milyar dolarlık ticaret hedefini 10 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını, Endonezya ile de eşitlikçi ve sürdürülebilir bir ticaret ilişkisi geliştirmeyi belitti.

ASEAN ile İlişkileri Güçlendirmek

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, "ASEAN'a ev sahipliği yapan Endonezya ve dönem başkanı Malezya'ya beklentilerimizi anlattık. Hem Malezya hem Endonezya’nın ülkemize gereken desteği vereceğinden eminiz" dedi.

Gazze ve Filistin'e Duyulan Hassasiyet

Erdoğan, Gazze için ise "Bu bizim yüreğimizde bir sızı. Gazze içimizde bir yara. O sızıyı dindirmek için çalışmak durumundayız" diyerek, İslam dünyasındaki eksiklikleri gidermenin önemine dikkat çekti.

ABD'nin bölgedeki yanlış hesapları vurgulayan Erdoğan, "Bu coğrafyada çekilen acılar yokmuş gibi davranmak, ABD'ye bir şey kazandırmaz" ifadelerini kullandı.

İsrail’in uygulamalarını eleştiren Erdoğan, kalıcı bir barış için uluslararası toplumun doğru bir yaklaşım sergilemesinin gerektiğini belirtti. "Gerçek bir barış, ancak her iki tarafın da haklarının tanındığı bir temel üzerinde inşa edilmelidir" diyen Erdoğan, Filistin halkının haklarının korunmasına dair taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Filistinli kardeşlere verilen desteğin devam edeceğini belirten Erdoğan, bölgedeki sorunların çözümünde Türkiye'nin rolünün önemli olduğunun altını çizerken, ABD ve diğer büyük güçlerin yapıcı tutum sergilemeleri gerektiğini vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'nin Asya ile olan ilişkilerini güçlendirmeye yönelik stratejilerini ve Filistin meselesindeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uçakta, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (ayakta solda) de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Üçlü Masa' Kuruldu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesaj: 'Hançer Kimin Elinde?'
3
BM ILO Raporu: Çin, Tibet ve Sincan'da Zorla Çalıştırma Faaliyetlerini Genişletiyor
4
Sinop'ta Kötü Hava Koşulları Balık Avcılığını ve Fiyatları Vuruyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Güvenliği İçin Önemli Açıklama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil Anayasa Vurgusu
7
Türk Ticaret ve Sanayi Odaları ile Türk Yatırım Fonu Arasında Önemli Mutabakat İmzalandı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor