Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'tan Barış Adımları Bekliyoruz

Erdoğan, Malezya ile 2014 yılında belirledikleri 5 milyar dolarlık ticaret hedefini 10 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını, Endonezya ile de eşitlikçi ve sürdürülebilir bir ticaret ilişkisi geliştirmeyi belitti.

ASEAN ile İlişkileri Güçlendirmek

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, "ASEAN'a ev sahipliği yapan Endonezya ve dönem başkanı Malezya'ya beklentilerimizi anlattık. Hem Malezya hem Endonezya’nın ülkemize gereken desteği vereceğinden eminiz" dedi.

Gazze ve Filistin'e Duyulan Hassasiyet

Erdoğan, Gazze için ise "Bu bizim yüreğimizde bir sızı. Gazze içimizde bir yara. O sızıyı dindirmek için çalışmak durumundayız" diyerek, İslam dünyasındaki eksiklikleri gidermenin önemine dikkat çekti.

ABD'nin bölgedeki yanlış hesapları vurgulayan Erdoğan, "Bu coğrafyada çekilen acılar yokmuş gibi davranmak, ABD'ye bir şey kazandırmaz" ifadelerini kullandı.

İsrail’in uygulamalarını eleştiren Erdoğan, kalıcı bir barış için uluslararası toplumun doğru bir yaklaşım sergilemesinin gerektiğini belirtti. "Gerçek bir barış, ancak her iki tarafın da haklarının tanındığı bir temel üzerinde inşa edilmelidir" diyen Erdoğan, Filistin halkının haklarının korunmasına dair taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Filistinli kardeşlere verilen desteğin devam edeceğini belirten Erdoğan, bölgedeki sorunların çözümünde Türkiye'nin rolünün önemli olduğunun altını çizerken, ABD ve diğer büyük güçlerin yapıcı tutum sergilemeleri gerektiğini vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'nin Asya ile olan ilişkilerini güçlendirmeye yönelik stratejilerini ve Filistin meselesindeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uçakta, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (ayakta solda) de yer aldı.