Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Turpların Büyükleri Heybede, Sorumluluklarımız Artıyor'

Erdoğan'dan Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, "Turpların büyükleri heybede. Bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Niye? Çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iktidarın alternatifi olması gereken muhalefetin yeterliliğini sorgulayarak, onların gündeminin milletin sorunları değil, kendi çıkarları olduğunu belirtti. "Aralarındaki güç rekabeti öyle bir raddeye ulaştı ki, cepleri, mideleri, çıkarları ve siyasi kariyerleri dışında hiçbir şeyi gözleri görmüyor," diye konuştu.

İmar Çalışmaları ve Hedefler

Ülke gündeminin sıkça değiştiğini belirten Erdoğan, "Deprem bölgesinin ihyası ve inşası bizim için değişmeyen tek gündem maddesidir," dedi. "Asrın inşası" adını verdikleri sürecin önemine değinen Erdoğan, depremzede vatandaşları güvenli ve modern yuvalarına kavuşturmak için tüm gayretlerini ortaya koyduklarını ifade etti.

Erdoğan, deprem bölgesinde gerçekleştirilen projelerin büyüklüğünün altını çizerken, "Bugüne kadar ulaştığımız her rakam, bu çabanın büyüklüğünü ve gücümüzü gözler önüne sermektedir," dedi. 2025 yılı sonuna kadar toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm teslim etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

AK Parti'nin Sorumlulukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak daha fazla çaba sarf edeceklerinin altını çizerek, muhalefetin tartışmalarına kapılmadan, depremin yaralarını sarmak için çalıştıklarını belirtti. "Bizim işimiz laf üretmek değil, iş ve eser üretmektedir. Gönül köprüleri kurmayı hedefliyoruz," diye ekledi.

Son olarak, 40 yıllık terör belasının üstesinden gelmekte kararlı olduklarını ve Türkiye'nin yükselişine yönelik stratejik adımlar atacaklarını ifade etti. "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağız," dedi.