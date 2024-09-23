Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına Önemli Belgeler Teslim Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Ceza Mahkemesine Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı'nın Önemli Yayınları

Görüşme sırasında Erdoğan, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan "Kanıt" ve "Tanık" isimli kitapları Başsavcı Khan'a teslim etti. Bu kitaplar, uluslararası hukukun uygulanmasında önemli bir rol oynamayı hedefliyor.

Başsavcı Khan, bu değerli belgelerin, ceza mahkemesinin işlevselliği ve adaletin sağlanmasında büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan (solda) ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Khan'a, Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" (The Evidence) ve "Tanık" kitaplarını verdi.