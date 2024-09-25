Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy Arasındaki Görüşme: Barış İçin Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barış için arabuluculuk dahil her türlü kolaylaştırıcı adım atmaya hazır olduğunu ifade etti.

Karadeniz Tahıl Girişimi ve Barış Çabaları

Erdoğan, Karadeniz Tahıl Girişiminin yeniden canlandırılması ve Ukrayna ile Rusya arasında barış için önemli bir ateşkes sağlanması konularında çabaların devam edeceğini belirtti. Görüşme, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Türkevi’nde gerçekleştirildi.

Ukrayna-Rusya Savaşında Türkiye’nin Tutumu

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin başından beri Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesinin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği korunarak diyalog yoluyla olabileceğine inandığını dile getirdi. Bu hedefe ulaşmak için Türkiye’nin çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Zelenskiy'nin Ayrılışı

Görüşme sonrası Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından Türkevi'nden uğurlanan Zelenskiy, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan ayrıldı.