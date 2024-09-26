Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, bu konunun sadece ilk dört maddeyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Önemli Vurgular

Erdoğan, yeni anayasa tasarısının hazırlanmasında, 'Nasıl bir anayasa yapmalıyız?' sorusuna odaklanılması gerektiğini belirtti. İlk Dört Madde Üzerine

Ayrıca, Cumhurbaşkanı, Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığını ifade etti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin demokratik yapısını güçlendirecek adımlar atılması gerektiğinin altını çizerken, yeni anayasa çalışmalarının da gündemde olduğunu göstermektedir.