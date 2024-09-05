Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Orta Vadeli Programı Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orta Vadeli Program Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden 2025-2027 Orta Vadeli Programı (OVP) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu programın Türkiye ekonomisi için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Hedeflerin Belirlenmesi

Erdoğan, "Bugün açıkladığımız Orta Vadeli Program'ın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. OVP'nin, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi öncelemesi gerektiğinin altını çizdi.

Enflasyonla Mücadele ve Sektörel Güçlendirme

Erdoğan, enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken tarım, sanayi, yüksek teknoloji ve turizm gibi birçok sektörü de güçlendireceklerini ifade etti. OVP'ye olan güvenin ve desteğin tam olduğunu belirten Erdoğan, "Hükümet olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı, hedeflerinin vatandaşın refahını artırmak ve ekonomiyi sürdürülebilir temellere oturtmak olduğunu da sözlerine ekledi.