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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit bölgesinde patlayan el yapımı patlayıcı nedeniyle yaralanan ve ardından hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 13:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi!

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı gönderide şehit ailesine taziye dileklerini iletti. 4 Temmuz 2024 tarihinde Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi’nde infilak eden el yapımı patlayıcı nedeniyle Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’ın şehit olduğu öğrenildi. Bunun üzerine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirkan için taziye mesajı yayımladı. 

Yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede vefat eden şehir Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’a Allah’tan rahmet diledi. Şehit ailesine sabır dileyen Erdoğan, bölücü terör örgütüne asla göz açtırılmayacağını belirtti. Terör inlerine girilmeye devam edileceğini vurgulayan Erdoğan, şu paylaşımı yaptı: 

Recep tayyip erdoğan

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